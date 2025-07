Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann versucht zu bestehlen

Weimar (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen war ein 29-Jähriger auf dem Weg zur Arbeit. In Höhe des Goetheplatzes kamen ihm zwei Männer entgegen und verwickelten ihn in ein Gespräch. Während dieser Ablenkung griff einer der beiden in die Hosentasche des Geschädigten, vermutlich um die Geldbörse zu stehlen. Der Weimarer bemerkte den Versuch allerdings, so dass sich die Männer vom Tatort entfernten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten sie aufgegriffen werden, es handelte sich um einen 19- und einen 21-Jährigen. Die Anzeigenaufnahme wegen versuchtem Diebstahl erfolgte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell