Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung Waldbrandgefahr

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Reichenbach: Im gesamten Schutzbereich besteht die Waldbrandstufe 4. Fast täglich werden derzeit die Rettungs- und Löschkräfte zu Flächen- oder Waldbränden gerufen. Zwar ist nicht immer ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln für den Brandausbruch verantwortlich, jedoch gibt es trotz dessen Unbelehrbare. So augenscheinlich auch am Mittwoch in Reichenbach. Den aufgefundenen Sachen nach zu urteilen waren Wildcamper in einem Waldstück zugegen. In Folge von unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer fing der Waldboden mit brennen an. Nur durch das rasche Löschen konnte ein Übergriff auf die Bäume unterbunden und somit ein Waldbrand verhindert werden. Daher der Appell, bei diesen Temperaturen und der Trockenheit, mit Zündquellen jedweder Art höchst vorsichtig umzugehen. Denn verbannte Erde hilft niemanden, weder der Natur, dem Tierreich, noch dem Menschen.

