LPI-J: Radfahrer übersieht bevorrechtigten Pkw

Jena (ots) - Mittwochnachmittag informierten Zeugen über eine männliche Person, welche mehrfach versuchte in seinen Pkw einzusteigen. Dies misslang jedoch, augenscheinlich aufgrund der erheblichen Alkoholisierung. Als die Beamten am Abstellort des Pkw Skoda in der Judith-Auer-Straße eintrafen, stellten sie den 33-Jährigen fest. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zuvor das Fahrzeug geführt und beim Einparken einen Pkw Hyundai beschädigt. Zudem nahmen die Beamten ...

