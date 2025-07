Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschädigter einer Sachbeschädigung gesucht

Jena (ots)

Am 21.06.2025 gegen 22:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Paradies-Bahnhofes zu einer Streitigkeit zwischen einer Frau und einem Mann, wobei unbekannt ist, ob sich die Personen kannten. Um der Situation zu entkommen, setzte der Mann sein Kind in sein Fahrzeug und beabsichtigte davonzufahren. Die Frau schlug mehrfach an den Pkw, sodass möglicherweise daran ein Schaden entstand. Polizeibeamte stellten die 34-jährige Aggressorin vor Ort in einem berauschten Zustand fest und nahm eine Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung auf. Ob das Fahrzeug beschädigt wurde, ist unklar, da weder der Mann noch der Pkw festgestellt worden ist. Daher wird der beteiligte Mann gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um die Tat auch in Gänze aufklären zu können (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0159807/2025).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell