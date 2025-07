Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder unzählige Schockanrufe - Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern

Weimar (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es erneut zu mindestens zehn Schockanrufen im Bereich Weimar und Weimarer Land. Am Telefon hatten sich Trickbetrüger als Amtspersonen ausgegeben und behauptet, dass jeweils Angehörige der 51- bis 92-jährigen Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatten. Zur Abwendung einer angeblichen Untersuchungshaft sollten sie eine Kaution in horrender Höhe hinterlegen. Alle Angerufenen erkannten den Betrugsversuch jedoch geistesgegenwärtig, so dass es zu keinen finanziellen Verlusten kam. Die Polizei Weimar nimmt diese Vorfälle erneut zum Anlass, vor derartigen Betrugsmaschen zu warnen:

- Die Polizei fordert niemals die Übergabe von Bargeld oder

Wertgegenständen.

- Die Polizei ruft niemals unter Polizeinotruf-Nummer 110 an, das tun nur Betrüger. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über persönliche oder finanzielle Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Kontaktieren Sie im Zweifel selbst ihre Angehörigen unter den Ihnen

bekannten Nummern.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. - Informieren Sie die Polizei, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten.

Helfen Sie mit, solche Betrugsversuche zu vereiteln und sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen über diese Masche.

