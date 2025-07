Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken beim Ausparken Pkw beschädigt

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag wollte ein 71-jähriger Opel-Fahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schöndorf seinen Pkw rückwärts ausparken und stieß dabei gegen den ordnungsgemäß geparkten VW eines 46-Jährigen. Während der Unfallaufnahme kam ein Zeuge auf die Beamten zu und gab an, dass der Unfallverursacher im Vorfeld den Inhalt einer Schnapsflasche konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Wert von über 1,1 Promille bestätigte diese Aussage. Der Weimarer wurde einer Blutentnahme zugeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Gesamtunfallschaden an beiden Fahrzeugen betrug geschätzte 4000 Euro.

