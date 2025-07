LPI-J: Gesuchter macht auf sich aufmerksam

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Graitschen b. Bürgel: In einer Kurve kam einem Mercedes-Fahrer am Dienstag gegen 18:45 Uhr ein Motorrad entgegen. Beim Vorbeifahren touchierte die Fußraste des Krads den Pkw und verursachte Schaden am Lack. Der Motorradfahrer konnte sein Gefährt auf der Straße halten und fuhr anschließend in Richtung Bundesstraße 7 / Bürgel weiter. Der Fahrer hatte einen schwarzen Helm auf und soll eine Brille getragen haben. Zur Klärung des ...

