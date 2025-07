Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontodaten an Unbekannte herausgegeben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Bereits vor einem längeren Zeitpunkt hatte ein 76-jähriger Mann aus Eisenberg einem Unbekannten seine Kontodaten preisgegeben. Welche betrügerische Masche hier zur Anwendung kam, muss nun ermittelt werden. Bekannt geworden ist der Umstand am Dienstagvormittag, als der Mann in einer Filiale seiner Hausbank erschien. Hier teilte er mit, dass am Montag 1.500,- Euro unrechtmäßig von seinem Konto transferiert wurden und er nunmehr mittellos sei. Der Kontozugang wurde vorsorglich gesperrt. Nun gilt es den Gesamtumstand zu ermitteln.

