Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu betrunken zum Einsteigen

Jena (ots)

Mittwochnachmittag informierten Zeugen über eine männliche Person, welche mehrfach versuchte in seinen Pkw einzusteigen. Dies misslang jedoch, augenscheinlich aufgrund der erheblichen Alkoholisierung. Als die Beamten am Abstellort des Pkw Skoda in der Judith-Auer-Straße eintrafen, stellten sie den 33-Jährigen fest. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zuvor das Fahrzeug geführt und beim Einparken einen Pkw Hyundai beschädigt. Zudem nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Mit den anstehenden polizeilichen Maßnahmen jedoch war der Mann nicht einverstanden, im Gegenteil. Er leistete derart Widerstand, dass er gefesselt werden musste. Auch die strafprozessual fällige Blutentnahme im Krankenhaus musste unter dem Einsatz von unmittelbarem Zwang durchgeführt werden. Ein toxikologisches Gutachten wird jetzt zeigen, wieviel Promille der Mann intus hatte. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell