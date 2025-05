Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Steinfiguren gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag stahlen unbekannte Täter zwei massive Steinfiguren vom Gelände eines Discounters in der Erfurter Johannesvorstadt. Die Einbrecher durchtrennten zunächst einen Zaun, um auf das Außengelände zu gelangen. Dort schnappten sie sich die etwa 150 Kilogramm schweren Statuen mit einem Gesamtwert von etwa 430 Euro. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen durch Mitarbeiter festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell