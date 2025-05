Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein verletzter Autofahrer und hoher Sachschaden waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls gestern Abend im Landkreis Sömmerda. Gegen 20:40 Uhr fuhr ein 64-jähriger Fiat-Fahrer auf der Bundesstraße 85 von Weimar in Richtung Kreisel Hauental. In dem Kreisverkehr übersah der Mann einen 20-jährigen Hyundai-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurden beide Autos sowie ein Stück Leitplanke beschädigt. Darüber hinaus wurde der Hyundai-Fahrer leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf knapp 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell