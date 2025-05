Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Sömmerda (ots)

Unbekannte beschädigten in Sömmerda ein geparktes Auto. Von Mittwoch bis Donnerstag machten sich die Täter in der Albert-Schweitzer-Straße an einem Opel zu schaffen und beschädigten die hintere Stoßstange. Der dabei entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0131102 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) zu melden. (DS)

