Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Diebstahl aus Lieferfahrzeug gesucht

Erfurt (ots)

Bereits am 25. März 2025 (Dienstag) kam es gegen 17:40 Uhr in der Erfurter Borngasse zum Diebstahl eines Rucksackes aus einem Lieferfahrzeug. Ein 41-jähriger Zeuge konnte den Täter kurz nach der Tat zunächst fassen und mit dem 43-jährigen Geschädigten zusammen festhalten. Allerdings gelang dem Täter kurze Zeit später die Flucht. Bei einem weiteren Versuch, den Täter zu stellen, zog dieser eine Schere und bedrohte den Zeugen damit. Schließlich flüchtete der Unbekannte ohne Beute in Richtung Anger.

Der Täter war männlich, hatte einen dunklen Hautteint, war zwischen 35 und 40 Jahre alt und circa 170 cm bis 180 cm groß. Er hatte eine kräftige Statur, trug einen Drei-Tage-Bart und hatte schwarze, schulterlange Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Hose.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass mehrere Passanten den Vorfall beobachtet haben müssen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und bittet darum, eventuell angefertigte Fotos oder Videos des Vorfalls zur Identifizierung des Täters zur Verfügung zu stellen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0077343 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell