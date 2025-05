Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgloser Ladendieb mit Messer erwischt

Erfurt (ots)

Ein Ladendieb scheiterte am Donnerstagmittag in der Erfurter Innenstadt am wachsamen Auge eines Ladendetektivs. Gegen 12:40 Uhr betrat der 42-Jährige eine Parfümerie und entnahm aus einem Regal einen Herrenduft im Wert von über 70 Euro. Ohne zu bezahlen wollte der Täter anschließend das Geschäft verlassen, wurde dabei jedoch von einem Sicherheitsmitarbeiter aufgehalten. Dieser forderte die Ware zurück und entdeckte bei der Durchsuchung zudem ein Messer in der Bauchtasche des Täters. Die hinzugerufene Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls mit Waffe gegen den 42-Jährigen ein. (SE)

