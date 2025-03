Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliche Körperverletzung in Hamm (Sieg)

Zeugenaufruf

Altenkirchen (ots)

Am 03.03.2025 kam es in Hamm (Sieg) gegen 21:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. In der Hüttengasse war es zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen Jugendlicher gekommen. Im Rahmen der Schlägerei wurde durch eine Person ein Schlagstock eingesetzt. Hierdurch erlitt ein 15-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) multiple Verletzungen im Gesicht und musste letztlich in einem Krankenhaus behandelt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen, PHK Hoffmann Tel.: 02681 946-133 oder via E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de.

