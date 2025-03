POL-OL: Kind in Rastede angesprochen - Polizei überprüft den Sachverhalt

Oldenburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntag, den 02.03.2025, gegen 21:45 Uhr in dem vorderen Bereich der Otto-Suhr-Straße in Oldenburg ereignet hat. Nach bisherigen Ermittlungen meldet sich ein Zeuge zur oben genannten Tatzeit bei der Polizei und gibt an, dass sich eine verletzte Person an seiner Wohnanschrift befinden soll. Bei Eintreffen der Polizei und des Rettungswagens weist das ...

