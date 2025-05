Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Blauer Kleinwagen gesucht

Lippstadt (ots)

Am 21.05.2025 kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Südertor, etwa in Höhe der Hausnummer 14. Ein 11-jähriger Junge aus Lippstadt war nach Schulschluss zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung des Bahnhofes unterwegs. In Höhe der Unfallstelle kam ihm ein blauer Kleinwagen entgegen, mit einer älteren nicht näher beschriebenen Fahrzeugführerin am Steuer. Diese bog mit ihrem Pkw in eine Grundstückseinfahrt ein und übersah dabei vermutlich den 11-Jährigen Schüler. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 11-Jährige auf den Gehweg stürzte. Die Fahrerin des Pkw stoppte nach dem Zusammenprall unmittelbar ihr Fahrzeug und erkundigte sich nach dem Befinden des 11-Jährigen. Nachdem dieser angab, dass er unverletzt sei, setzte er seinen Heimweg fort. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der 11-Jährige doch Verletzungen davongetragen hatte und zur weiteren Behandlung in einem örtlichen Krankenhaus vorstellig wurde. Nun bittet die Polizei die Fahrerin bzw. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell