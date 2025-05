POL-SO: Vorsicht vor betrügerischen Anrufen

Kreispolizeibehörde Soest

Am gestrigen Mittwoch kam es kreisweit und insbesondere im Bereich des Lippetals zu betrügerischen Anrufen von "falschen Polizeibeamten". Die dreisten Anrufer gaben vor, dass Sohn oder Tochter der angerufenen Senioren einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten. Man benötige nun zügig eine Kaution, um diesen eine Untersuchungshaft zu ersparen. Zum Glück konnten die Betrüger in keinem der angezeigten Fälle ihre Opfer hinters Licht führen. Die Angerufenen bemerkten den Schwindel rechtzeitig und legten einfach auf. In einem Fall begab sich eine 84-jährige Seniorin aus dem Lippetal nach dem erhaltenen Schockanruf zu ihrer Hausbank und ließ sich zunächst eine fünftstellige Bargeldsumme auszahlen, um die geforderte Kaution an einen angeblichen Pflichtverteidiger zu übergeben. Nachdem sie das Geld abgehoben hatte, kamen ihr Zweifel und sie informierte die Polizei. So konnte eine Übergabe des Geldes rechtzeitig verhindert werden und die Seniorin ihr Gespartes wieder einzahlen. Die Polizei warnt: Legen Sie am besten auf, wenn Unbekannte anrufen. Rufen Sie ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. Geben Sie keine Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Verständigen Sie über Notruf 110 die Polizei. Mehr zu Betrugsmaschen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

