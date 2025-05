Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schüsse auf Vereinsheim

Werl (ots)

Am gestrigen Mittwochabend wurde die Polizei gegen 21:25 Uhr in die Straße Zum Salzbach gerufen. Vor Ort teilten vier Zeugen mit, dass sie sich zur Tatzeit vor dem Gebäude des dort ansässigen Schießclubs befanden. Plötzlich habe man fünf Schüsse wahrgenommen, die möglicherweise aus einem Luftgewehr oder einer Gasdruckpistole abgegeben wurden. Personen aus der Gruppe wurden glücklicherweise nicht von einem der Projektile verletzt. Allerdings wurde ein geparktes Fahrzeug getroffen und die Fassade des Vereinsheims. Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht entstanden. Die Zeugen konnten nach der Schussabgabe zwei männliche Jugendliche in Richtung Kucklermühlenweg weglaufen sehen. Beide waren etwa 14-16 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer der beiden Jugendlichen trug eine Jacke der Marke "The North Face". Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.

