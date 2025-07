Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Der Delikte - Zusammenhang wird geprüft

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein versuchter und ein erfolgreicher Einbruch in einen Transporter sowie ein Einbruch in einem Fachgeschäft für Tiernahrung meldeten Zeugen am Mittwochfrüh der Polizei. Zum einen scheiterten Unbekannte mit dem Versuch, einen geparkten Transporter am Grünstedter Platz aufzubrechen. Es entstand trotz dessen Sachschaden. Selbiges Vorhaben glückte jedoch bei einem Transporter in der Industriestraße. Hier waren zwei Werkzeugkisten die Beute. Auch einen Einbruch zu verzeichnen hatte ein Fachgeschäft für Tiernahrung Am Straßenteich. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Im Inneren öffneten der oder die Täter einen Tresor und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich. auch gossen sie eine Substanz im Innenraum aus. Um welche Substanz es sich genau handelt, muss untersucht werden. Alle drei Taten ereigneten sich in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch. Ein etwaiger Zusammenhang wird im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen geprüft.

