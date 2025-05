Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mädchen von Mann belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am frühen Mittwochnachmittag in Suderwich in einem Fahrzeug selbst befriedigt haben soll - bei geöffneter Autotür. Ein 8-jähriges Mädchen wurde dadurch belästigt. Der Vater meldete den Vorfall am Abend der Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen auf dem Heimweg von der Schule. An der Straße Im Paßkamp - im Bereich des Sportplatzes - hielt zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr ein Fahrzeug vor dem Mädchen an und die Tür ging auf. Als die 8-Jährige hinschaute, saß ein Mann ohne Hose auf dem Fahrersitz - und befriedigte sich offenbar selbst. Das Mädchen rannte daraufhin weg. Der Mann konnte nicht näher beschrieben werden, er soll ein blaues T-Shirt getragen haben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pick-Up gehandelt haben, in orange-weiß.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, die Angaben zu dem Fahrzeug, dem Fahrer oder dem Vorfall selbst machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell