POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Täter fest

In der Pressemitteilung Nr. 0364 vom 21.02.2024 berichteten wir Folgendes: Königsbrunn - Am Dienstag (20.02.2024) ereignete sich in der Enzianstraße ein schwerer Raub. Gegen 09.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem er klingelte und durch das Mitführen eines Paketes den Anschein eines Paketboten erweckte. Nachdem die 75-jährige Hauseigentümerin die Türe öffnete, griff der unbekannte Mann die 75-Jährige unvermittelt körperlich an, fesselte sie und durchsuchte das Anwesen. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann in unbekannte Richtung [...] Ab hier neu: Aufgrund intensiv geführter Ermittlungen identifizierte die Kriminalpolizei Augsburg einen 33-jährigen Mann als mutmaßlichen Tatverdächtigen. Der 33-Jährige wurde auf Grund bestehenden Haftbefehls in Belgien festgenommen und Mitte März an die deutschen Behörden überstellt. Der 33-jährige Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern an.

