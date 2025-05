POL-RE: Dorsten: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Gegen 2:00 Uhr in der Nacht zu Mittwoch brach ein bislang unbekannter Mann in einen Imbiss am Berliner Platz ein. Auf Videoaufnahmen ist der Einbruch aufgezeichnet. Der Einbrecher schlug die Schaufensterscheibe ein und entwendete anschließend die Kasse und eine Kaffeekasse. Anschließend flüchtete er über die Bahnhofstraße in Richtung Norden. Personenbeschreibung: männlich, helles T-Shirt ...

mehr