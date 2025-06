Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand von Toilettenhäuschen; Auseinandersetzung; Gartenhütte abgebrannt; Brandalarm durch Späne; Sachbeschädigung; Schwellbrand an Heuballen; Einbruch in Freibad; Von Pferd gestürzt

Reutlingen (ots)

Abgestelltem E-Scooter ausgewichen und gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 70 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in der Straße In Laisen erlitten. Die Frau befuhr gegen 10.20 Uhr mit ihrem Zweirad den Radstreifen, der an dieser Stelle auf den Gehweg überging. Dort nahm sie offenbar einen abgestellten E-Scooter spät wahr und stürzte bei dem anschließenden Ausweichmanöver zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (rd)

Reutlingen (RT): Brand eines Toilettenhäuschens

Nach dem Brand eines mobilen Toilettenhäuschens am frühen Montagmorgen wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt. Gegen 5.10 Uhr wurde der Polizei Rauch im Bereich des Baseballplatzes neben der Sickenhäuser Straße gemeldet. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Am mobilen Toilettenhäuschen dürfte einer ersten Schätzung zufolge Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (km)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen am Sonntagabend in der Hermann-Ehlers-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten kurz vor 20 Uhr vier Jugendliche an einer Bushaltestelle zunächst in verbale Streitigkeiten, die zu gegenseitigen Beleidigen und Körperverletzungen führten. In diesem Zusammenhang soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein. Durch die alarmierten Polizeikräfte konnten alle Beteiligten vor Ort angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Tatgeschehen dauern an. (gj)

Neuhausen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Am Sonntagvormittag hat sich auf der L1202 ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Die 36-Jährige befuhr gegen 9.20 Uhr mit einem Mini die Landesstraße von Nellingen in Richtung Neuhausen. An der ampelgeregelten Einmündung mit der L1204 fuhr sie wohl infolge Unachtsamkeit auf den an der Ampel wartenden Mercedes eines 53-Jährigen auf. Die Mini-Lenkerin musste daraufhin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Angehörige kümmerten sich um den Abtransport ihres Wagens. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 22.000 geschätzt. (rd)

Ostfildern (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Elfjährige bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Nellingen erlitten. Das Mädchen befuhr gegen 8.10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Schillerstraße von Berkheim herkommend in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung mit der Uhlandstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Ford eines 47-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß erlitt die Elfjährige leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschießend in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. (rd)

Schlaitdorf (ES): Seniorin von Fahrrad gestürzt

Nach einem Sturz von ihrem Fahrrad musste eine 84 Jahre alte Frau am Sonntagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Seniorin war gegen 11.20 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Straße Im Auchtert unterwegs. Dabei kam sie infolge gesundheitlicher Probleme zu Sturz. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde sie anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (rd)

Großbettlingen (ES): Gartenhütte bei Brand zerstört

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einem Gebäudebrand in die Straße Am See ausgerückt. Gegen 15.15 Uhr hatten Passanten den Brand einer Gartenhütte gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine in Vollbrand befindliche Gartenhütte fest. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude und weitere Hütten verhindern. Diese wurden dennoch teilweise ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge könnte der Brand durch eine Gasflasche ausgelöst worden sein, mit der zuvor in der Gartenhütte gekocht wurde. Drei Personen mussten vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht werden. Hinsichtlich der Schadenssumme wird von mehreren zehntausend Euro ausgegangen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Hinweise auf eine mögliche fahrlässige Brandstiftung. (gj)

Filderstadt (ES): Radfahrer unter Alkoholeinwirkung gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagabend ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der 53-Jährige Radler war gegen 19.45 Uhr mit seinem Pedelec auf der Haberschlaiheide in Richtung Bonlanden unterwegs. Dort kam er von der Fahrbahn ab und zog sich beim anschließend Sturz leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte stellten während der Unfallaufnahme eine starke Alkoholisierung des Verletzten fest, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. (gj)

Ostfildern (ES): Glimmende Späne lösen Brandalarm aus

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am frühen Montagmorgen in die Plieninger Straße nach Scharnhausen gerufen worden. Dort hatten gegen 2.30 Uhr in einem Fertigungsbetrieb Metallspäne einen Brandalarm ausgelöst. Die Feuerwehr, die mit 21 Kräften vor Ort war, konnte die glühenden Späne schnell ablöschen und lüftete im Anschluss den Hallenbereich. Zur Höhe eines möglichen Schadens liegen noch keine Informationen vor. (gj)

Wendlingen (ES): Gartenbank aus der Verankerung gerissen

Vandalen haben in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, elf Uhr, ihr Unwesen auf einem Schulgelände in der Bismarckstraße getrieben. Die bislang Unbekannten rissen unter Anwendung brachialer Gewalt eine auf dem Schulhof angebrachte Sitzbank aus der Befestigung und ließen diese nach einigen Metern beschädigt liegen. Der angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro beziffert. (gj)

Wernau (ES): Heuballen in Brand geraten

In Brand geratene Heuballen haben am Sonntagnachmittag Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Kurz vor 18 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Traktor und einem mit Heuballen beladenen Anhänger im Bereich der Straße Berghof unterwegs. Vermutlich hatten sich dabei mehrere Heuballen durch die Hitzeabstrahlung der Abgasanlage des Zugfahrzeuges entzündet und einen Schwellbrand ausgelöst. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (gj)

Rottenburg (TÜ): Einbruch auf Freibadgelände

In ein Dienstgebäude auf dem Freibadgelände im Hammerwasen ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 21.30 Uhr und sechs Uhr begab sich der Täter auf noch unbekannte Weise auf das Freibadgelände. Dort beschädigte er die Fenster eines Dienstgebäudes sowie eines Kiosks und entwendete aus dem Inneren des Dienstgebäudes Bargeld. Auch der Kassenraum im Eingangsbereich wurde verwüstet. Die Höhe des Diebesguts sowie die Summe des entstandenen Sachschadens können noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (rd)

Balingen (ZAK): Radler gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 79-Jähriger bei einem Sturz mit seinem Fahrrad am Sonntagvormittag auf der Schweizer Straße erlitten. Der Mann kam kurz vor 11.30 Uhr infolge einer medizinischen Ursache zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Geislingen (ZAK): Reiterin von Pferd gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Reiterin beim Sturz von einem Pferd am Sonntagmorgen erlitten. Die Frau und ihr Tier waren gegen 8.40 Uhr auf einem Feldweg am Wahlberg unterwegs. Als ihnen ein Fußgänger entgegenkam, wurde sie aus bislang unbekannter Ursache abgeworfen und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Das Tier, das zunächst davongelaufen war, konnte von einer Bekannten der Verunfallten eingefangen werden. (rd)

Albstadt (ZAK): Radlerin bei Sturz verletzt

Eine Radfahrerin ist nach einem Sturz am Sonntagabend in der Theodor-Heuss-Straße mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht worden. Die 74-Jährige kam gegen 18.45 Uhr alleinbeteiligt nach dem Auffahren von der Straße auf den Gehweg mit ihrem Rad zu Fall und verletzte sich. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell