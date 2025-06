Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Körperliche Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer gestürzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 312 bei Zwiefalten. Der 24-jährige Kradlenker fuhr gegen 15.40 Uhr mit seiner Yamaha als erster einer Dreiergruppe die B312 (Zwiefalter Steige) bergab in Richtung Zwiefalten. Im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Kontrolle über seine Maschine, stürzte auf die Fahrbahn und wurde schließlich gegen eine Leitplankenverankerung geschleudert. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 24-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen und dort stationär aufgenommen. Zur Sicherung und Bergung des Motorrads war neben einem Abschleppdienst die Feuerwehr mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Die B312 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 17.15 Uhr voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Bad Urach (RT): Motorradfahrer kollidiert mit LKW

Schwere Verletzungen hat sich ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagabend auf der Bundesstraße 28 zugezogen. Gegen 18.30 Uhr fuhr der junge Mann mit seiner Honda CBR von Bad Urach kommend in Richtung Böhringen, als er im Verlauf einer scharfen Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam. Der Kradlenker rutschte in der Folge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 44-Jährigen. Der 19-Jährige zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er nach notärztlicher Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden musste. Am Zweirad des Unfallverursachers, welches nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Am Lkw wird der Sachschaden auf 5.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B28 bis gegen 21.30 Uhr voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Straßenmeisterei Eningen musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe reinigen.

Metzingen (RT): Pedelec contra Pkw

Leichte Verletzungen hat ein 13-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag erlitten. Der Junge war gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg entlang der Uracher Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Richtung Ortsmitte Metzingen unterwegs und wollte die einmündende Leberbachstraße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW-Bus eines 58-Jährigen, der von der Leberbachstraße nach rechts in die Uracher Straße einbog. Beim anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zog sich der 13-Jährige Schürfwunden zu. Sein Pedelec wurde vom Pkw überrollt und stark beschädigt. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde der Junge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 2.250 Euro geschätzt.

Esslingen am Neckar (ES): Busch in Brand geraten

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagabend in den Rohrackerweg nach Esslingen-Berkheim ausgerückt. Gegen 18 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle mitgeteilt, dass dort ein Busch in Brand geraten sei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte der 59-jährige Grundstücksinhaber bereits, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Das Feuer hatte jedoch schon teilweise auf das Vordach des Wohnhauses und die Eingangstür übergegriffen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen vor Ort war, konnte die Flammen vollständig löschen und somit ein vollständiges Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Ersten Erkenntnissen zu Folge war der Busch während Unkrautvernichtungsarbeiten mit einem Gasbrenner in Brand geraten. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug vor Ort, verletzt wurde jedoch niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bissingen an der Teck (ES): Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Zehn verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Freitagabend auf der Kreisstraße 1250 ereignet hat. Gegen 21.20 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW Transporter die K1250 aus Richtung Ochsenwang kommend und wollte an der Einmündung zur K1252 nach links in Richtung Nabern abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Nabern kommenden VW Caddy, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der VW Caddy auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, wo er noch mit dem auf der Linksabbiegespur wartenden VW Golf einer 21-Jährigen zusammenstieß. Der Unfallverursacher und dessen 20-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 38-jährige Lenker des VW Caddy, welcher zum Unfallzeitpunkt mit insgesamt sechs Personen besetzt war, erlitt schwere Verletzungen. Die 36-jährige Beifahrerin sowie vier Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren wurden leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich die Lenkerin des VW Golf sowie deren 19-jähriger Beifahrer zu. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten beim Unfallverursacher Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum erlangt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 21-Jährigen beschlagnahmt wurde. Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und durch Abschleppdienste geborgen werden mussten. Neben der Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an der Unfallstelle eingesetzt war, erforderten ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn den Einsatz der Straßenmeisterei Kirchheim unter Teck, welche die Reinigung vornahm. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten musste die K1250 bis gegen 01.15 Uhr voll gesperrt werden.

Tübingen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 23-Jährigen, der am späten Freitagabend mehrere Personen angegriffen und verletzt hat. Gegen 22.30 Uhr betrat der offensichtlich verwirrte und mit deutlich über einem Promille stark alkoholisierte Mann ohne T-Shirt das Foyer eines Kinos in der Friedrichstraße. Nachdem er der Aufforderung das Gebäude zu verlassen nicht nachkam, schlug er einem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. In der Folge kamen dem verletzten Mann mehrere Personen zu Hilfe, woraus sich ein Handgemenge entwickelte. Hierbei würgte der Beschuldigte einen 18-jährigen Mann derart, dass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Aufgrund seines geistigen Zustands wurde der 23-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen in einer Fachklinik aufgenommen.

Ammerbuch (TÜ): Motorrad beim Abbiegen übersehen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 296 am Freitagmittag schwer verletzt worden. Der 25-jährige Fahrer eines VW Polo fuhr gegen 13.15 Uhr auf der B296 in Fahrtrichtung Herrenberg und wollte auf Höhe des Ortsteils Pfäffingen nach links auf die Landesstraße 359 abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 74-jährigen Motorradfahrer, der zusammen mit seiner 66-jährigen Sozia in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs war. Bei der Kollision mit dem Pkw im Einmündungsbereich wurden der Kradfahrer und seine Sozia abgeworfen. Der Rettungsdienst brachte die Beiden in ein Krankenhaus. Das Motorrad, eine BMW R 1200 R, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden am Pkw und dem Zweirad wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrspur in Richtung Tübingen sowie die Linksabbiegerspur nach Pfäffingen gesperrt werden.

Hechingen (ZAK): Unfall im Begegnungsverkehr

Vier leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro sind das Resultat einer Unachtsamkeit am Freitagnachmittag auf der Lindichstraße. Gegen 15.15 Uhr fuhr die 35-jährige Lenkerin eines Skoda gemeinsam mit ihren beiden ordnungsgemäß auf dem Rücksitz gesicherten Kindern von Hechingen kommend in Richtung Schloss Lindich. In einer leichten Linkskurve überfuhr sie die Fahrbahnmitte und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Dacia einer 20-Jährigen. Bis auf deren Beifahrer wurden alle Fahrzeuginsassen der beiden Pkw durch den Aufprall leicht verletzt und begaben sich im Anschluss selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren Infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Meßstetten (ZAK): Schmorbrand mit hohem Sachschaden

Zu einer Rauchentwicklung in einem Textilunternehmen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr in die Sanettastraße ausgerückt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein schmorender Kompressor im Technikraum hierfür ursächlich war. Der Rauch breitete sich auf das im Erdgeschoss befindliche Lager des Unternehmens aus. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Da die eingelagerte Ware durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird von einem Sachschaden von circa. 500.000 Euro ausgegangen. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr, zwei Rettungswagen und eine Polizeistreife.

