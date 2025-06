Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung "unglückliche Landung von Leichtflugzeug" in Kirchheim (Falsche Wochentagsangabe)

Reutlingen (ots)

Kirchheim unter Teck / Nabern (ES): Unglückliche Landung von Leichtflugzeug

Am Mittwochnachmittag hat ein Flugunfall zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein 74-jähriger Pilot meldete gegen 14.20 Uhr über das Polizeirevier Kirchheim, dass er mit seinem Ultraleichtflugzeug, Typ Aeropro, über die Landebahn auf dem Flugplatz Nabern hinaus in ein dortiges Maisfeld geraten sei. Glücklicherweise blieben sowohl er, als auch seine 49-jährige Begleiterin unverletzt. Am Flugzeug selbst entstand augenscheinlich am Propellerbereich ein Sachschaden, der auf circa 2.000 Euro geschätzt wird. Weiterhin wurde durch das Flugzeug Flurschaden an einem Maisfeld und einem Kartoffelacker verursacht.

