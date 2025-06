Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Umhängetasche geraubt; Auseinandersetzungen; Brände; Verkehrsunfälle; Feststeckender Lkw

Reutlingen (ots)

Rollstuhlfahrer Umhängetasche geraubt

Einem Rollstuhlfahrer ist am frühen Mittwochmorgen eine Umhängetasche geraubt worden. Der 37-Jährige war gegen 4.30 Uhr im Hammerweg auf dem Nachhauseweg von einer Tankstelle herkommend unterwegs. Ein bislang unbekannter Täter soll in der Nähe eines Parkplatzes dem Mann eine Umhängetasche entrissen haben. Im Anschluss rannte der Unbekannte in Richtung Albstraße davon. Eine kurz darauf eingeleitete Fahndung verlief negativ. Von dem Räuber ist lediglich bekannt, dass er zur Tatzeit ein weißes T-Shirt sich über das Gesicht gezogen hatte, dunkelhäutig ist und vermutlich Schlappen anhatte. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ms)

Reutlingen (RT): Brennende Motorsäge

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend zu einer brennenden Motorsäge in der Carl-Diem-Straße ausgerückt. Ein Passant hatte gegen 22.50 Uhr das in Flammen stehende Gerät auf dem Rasen vor der dortigen Halle entdeckt und den Notruf gewählt. Der Brand konnte von einer Streifenwagenbesatzung mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden, die Feuerwehr kühlte die noch heiße Säge weiter ab. Der Besitzer der Motorsäge sowie die Umstände, die zum Ausbruch des Feuers geführt haben, sind nicht bekannt. Bis auf das Gerät selbst entstand kein weiterer Sachschaden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rd)

Reutlingen (RT): 26-Jähriger angegriffen (Zeugenaufruf)

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch in der Lindachstraße von einem Unbekannten angegangen und verletzt worden. Gegen 0.10 Uhr war der Geschädigte zu Fuß in der Lindachstraße unterwegs, als zwischen der Hindenburgstraße und der Champignystraße drei Unbekannte zu ihm aufschlossen. Einer der Männer soll den 26-Jährigen anschließend wortlos mit einem Messer angegriffen haben und daraufhin mit seinen beiden Begleitern geflüchtet sein. Der Geschädigte erlitt eine Armverletzung. Zur weiteren Behandlung wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Trio verlief ohne Erfolg. Von einem der Männer liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er war zwischen 25 und 30 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß und dunkelhäutig. Zeugen die insbesondere in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Lindachstraße verdächtige Personen bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Metzingen (RT): Kind bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend direkt vor dem Metzinger Polizeirevier erlitten. Der zwölf Jahre alte Junge war kurz nach 19.30 Uhr mit einem E-Bike auf dem Fahrrad-/Fußweg in der Ulmer Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit blieb er mit dem Lenker seines Fahrrads an einem Laternenmasten hängen und stürzte kopfüber zu Boden. Der Bub hatte keinen Fahrradhelm getragen. Sofort eilten Polizeibeamte zu Hilfe und kümmerten sich um den Verunglückten. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (ms)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Kreuzung Lange Gasse/Kreuzgasse erlitten. Ein 49-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit einem Seat Mii auf der Lange Gasse in Richtung Metzingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Kreuzgasse missachtete der die Vorfahrt des von rechts kommenden Leichtkraftradlenkers. Dieser stürzte infolge des Zusammenstoßes von seiner Maschine. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (rd)

Plochingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 1192 zugezogen. Eine 55-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit einem VW auf der Landstraße von Plochingen herkommend in Richtung Reichenbach unterwegs. Beim Überholen eines in dieselbe Richtung fahrenden 74 Jahre alten Radfahrers berührte sie diesen aufgrund zu geringen Abstands mit der Stoßstange ihres Fahrzeugs. Der Senior wurde von seinem Rennrad abgewiesen, stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und blieb in der angrenzenden Grünfläche liegen. Ein nachfolgender Zeuge hielt sofort an und leistete bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der 74-Jährige wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten musste die L 1192 in Richtung Reichenbach kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 19 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar. (ms)

Ostfildern (ES): Zündelnde Jungs setzen Heu in Brand

Zündelnde Jungs haben am späten Dienstagnachmittag für einen Einsatz der Rettungskräfte im Scharnhauser Park gesorgt. Die 13 und 14 Jahre alten Buben waren gegen 17.30 Uhr im Bürgerpark im Bereich der Edith-Stein-Straße unterwegs. Ersten Ermittlungen nach entzündete der 14-Jährige mit einem Feuerzeug abgemähtes Gras, das zur Trocknung noch ausgebreitet war. Hierdurch geriet eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern unkontrolliert in Brand. Eigene Löschversuche der Jungs blieben zunächst erfolglos. Erst der Feuerwehr, die mit 32 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausrückte, gelang es, die Flammen schnell zu löschen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. (ms)

Lichtenwald (ES): Biker mit Schutzplanke kollidiert

Ein Motorradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L1151 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 20-Jährige befuhr gegen 21.15 Uhr mit einer Kawasaki KLR650 die abschüssige Straße von Lichtenwald in Richtung Reichenbach. Ersten Erkenntnissen zufolge verbremste sich der Biker offenbar zu Beginn einer langgezogenen Linkskurve und prallte gegen die rechten Schutzplanken. Der 20-Jährige wurde daraufhin über die Schutzplanke hinweg von seiner Maschine in eine Böschung abgeworfen. Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an der Kawasaki wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (rd)

Dettingen/Teck (ES): Radler gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben zwei Radler bei Stürzen am Dienstagabend auf einem Radweg parallel zur B465 im Bereich der Sportanlagen erlitten. Die beiden 67-Jährigen befuhren in einer größeren Radgruppe den geteerten Feldweg in Richtung Owen. Im Zuge eines Bremsmanövers kam eine 67-Jährige zu Fall. Auch ihr Mitfahrer stürzte im Zuge einer Bremsung über den Lenker hinweg zu Boden. Beide wurden vom Rettungsdienst, der aufgrund einer Sportveranstaltung vor Ort war, untersucht. Eine sofortige ärztliche Weiterbehandlung war nicht erforderlich. (rd)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Lustnau verletzt worden. Ein 28-Jähriger wollte kurz nach 16.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz Citan von der Kreuzstraße herkommend nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Zeitgleich war ein 71-Jähriger mit seinem Moutainbike von der gegenüberliegenden Jürgensenstraße kommend unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in die Kreuzstraße überqueren. Beide Beteiligten mussten zunächst vor einer roten Ampel anhalten und waren dann an der für beide auf Grün schaltenden Lichtzeichenanlage losgefahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision und der Senior stürzte von seinem Rad. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Gomaringen (TÜ): Lkw steckte fest

Aufgrund des Missgeschicks eines Fahrers ist am Dienstag ein Lkw in Gomaringen steckengeblieben. Der 60-Jährige wollte gegen 10.30 Uhr mit einem Sattelzug an der Rampe eines Großmarkts in der Ohmenhäuser Straße Waren anliefern. Beim Rangieren fuhr er zunächst auf den stark abschüssigen Fußgängerweg, der in Richtung Reutlinger Straße führt. Dabei übersah der Fahrer einen Findling und fuhr mit seinem Laster über den Stein. Dieser befand sich im Anschluss so unglücklich unter dem Fahrzeug, dass der Mann nicht mehr rückwärts fahren konnte. Er entschloss sich daraufhin, nach vorne an einer Fußgängerampel vorbeizufahren. Hierbei geriet das vordere linke Rad der Sattelzugmaschine auf Betonplatten, die über den dortigen Graben zur Absicherung gelegt waren. Durch das Gewicht des Lasters brachen diese durch und der Lkw steckte fest. Zur Bergung des Sattelzugs musste ein Abschlepper angefordert werden. Hierzu wurde die Reutlinger Straße in der Zeit von etwa 14 Uhr bis 14.30 Uhr voll gesperrt. Mitarbeiter des Bauhofs sowie des Fachbereichs Bauen und Technik der Gemeinde Gomaringen kamen an die Unglücksstelle. Über die Höhe des Sachschadens an dem neuen Weg liegen noch keine Angaben vor. Ersten Erkenntnissen nach war an dem Lkw kein nennenswerter Schaden entstanden. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Hustenattacke führt zu schwerem Unfall

Eine heftige Hustenattacke hat am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 28 geführt. Ein 31-Jähriger befuhr kurz nach 16.30 Uhr mit einem Skoda Kodiaq die Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Tübingen. Kurz vor der Anschlussstelle Kusterdingen musste der Fahrer ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen nach heftig husten und wurde kurzzeitig bewusstlos. Dadurch verlor er die Kontrolle über den Wagen und krachte in die Mittelleitplanke. Nach dem Aufprall griffen die Assistenzsysteme des Fahrzeugs ein und lenkten es auf den rechten Fahrstreifen, wo der SUV stehenblieb. Der Fahrer sowie seine 30 Jahre alte Beifahrerin wurden im Anschluss vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Pkw war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 1.500 Euro geschätzt. Kurz vor 17.30 Uhr war die B 28 wieder frei befahrbar. (ms)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Jugendliche in Streit geraten

Aufgrund der Auseinandersetzung einer größeren Anzahl an Jugendlichen ist es am Dienstagabend in der Hechinger Straße in Tailfingen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ersten Ermittlungen nach waren eine bislang unbekannte Anzahl an Jugendlicher gegen 20.15 Uhr in einem Bus der Linie 44 an der Haltestelle bei einem Einkaufsmarkt in Streit geraten. Vermutlich haben sich hierbei zwei Personen miteinander geschlägert. Ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes wollte daraufhin schlichtend einstreiten. Nachdem weitere Personen hinzukamen, setzte der Mann Pfefferspray ein, um die Beteiligten zu trennen. Erst nach dem Eintreffen von mehreren Polizeistreifen konnten die Beteiligten letztendlich getrennt und die Auseinandersetzung beendet werden. Durch den Einsatz des Pfeffersprays wurde ersten Erkenntnissen nach niemand verletzt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (ms)

