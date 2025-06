Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Unfall zu Fuß geflüchtet; Weitere Verkehrsunfälle; Auf Bahndamm festgefahren

Nach Unfall davongelaufen (Zeugenaufruf)

Mehrere Fahrzeuginsassen sind nach einem schadensträchtigen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Orschel-Hagel davongelaufen. Ein bislang unbekannter Fahrer war um 7.45 Uhr mit einem nicht zugelassenen BMW in der Nördlinger Straße in Richtung Rottweiler Straße unterwegs. Hierbei kam der Unbekannte in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Jeep. Durch die Kollision wurde dieser auf einen davorstehenden BMW geschoben, der noch ein viertes Auto touchierte. Nach dem Unfall rannten vier Personen davon. Der unfallverursachende BMW und der Jeep waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 26.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zu den Flüchtigen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-1400 Zeugen des Unfalls, die bislang noch nicht bekannt sind, sich zu melden. (ms)

Esslingen (ES): Radfahrende kollidiert

Zwei Radfahrende sind am Dienstagmorgen in der Stuttgarter Straße zusammengestoßen. Ein 55-Jähriger war gegen 6.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg von der Stadtmitte herkommend in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs. Kurz vor der Einmündung mit der Brückenstraße kam es etwa in der Mitte des Radwegs zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden, 23 Jahre alten Pedelec-Fahrerin. Der 55-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Er wurde mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die 23-Jährige blieb unverletzt. (rd)

Lenningen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Fünfjähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Heerweg erlitten. Den ersten Ermittlungen zufolge rannte das Kind gegen 7.30 Uhr im Bereich einer dortigen Schule zwischen zwei Pkw hindurch auf die Fahrbahn. Anschließend wurde der Junge von der Mercedes B-Klasse eines in Richtung Hohe Steige fahrenden 85-Jährigen erfasst. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Haigerloch (ZAK): Auf Bahndamm festgefahren

Zu einer kurzfristigen Unterbrechung des Bahnverkehrs ist es am Dienstag im Bereich des Bahnübergangs an der L360 im Bereich Haigerloch-Stetten gekommen. Ein 67-Jähriger wollte gegen zehn Uhr mit seinem Opel den dortigen unbeschrankten Bahnübergang queren. Dabei übersah er das starke Gefälle hinter den Bahngleisen und setzte auf Grund der Topografie mit dem Unterboden auf der letzten Bahnschine auf, sodass sich der Wagen aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte und die Gleise blockierte. Der Führer eines herannahenden, leeren Güterzuges erkannte die Situation rechtzeitig und konnte gefahrlos anhalten. Der Opel wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst von den Gleisen gehoben. Verletzt wurde niemand. Weder am Fahrzeug noch an den Schienen ist nach derzeitigem Stand Sachschaden entstanden. Die Nebenstrecke konnte gegen 11.30 Uhr wieder freigegeben werden. (cw)

