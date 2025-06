Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugkontrollen, Exhibitionist, Einbruch, Unfälle

Reutlingen (ots)

Mehrere Verstöße bei Fahrzeugkontrollen festgestellt

Das Polizeipräsidium Reutlingen hat in der Nacht zum Sonntag verstärkte Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei standen insbesondere die Tuner- und Posingszene im Fokus der Beamten. Die Kontrollen fanden hauptsächlich auf Parkplätzen in Industriegebieten sowie Schnellrestaurants in Reutlingen, den umliegenden Stadtteilen aber auch in angrenzenden Städten und Gemeinden statt. Bei zahlreichen Kontrollen stellten die Polizisten unter anderem an insgesamt 16 Fahrzeugen Mängel oder technische Veränderungen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zudem wurden jeweils zwei Verstöße wegen Kennzeichenmissbrauchs und gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie einmal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt und geahndet. Neun Pkw-Lenker wurden wegen unnötigen Verursachens von Lärm zur Anzeige gebracht. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgesetzt. (ms)

Reutlingen (RT): Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 43.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B 464 entstanden. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 21.50 Uhr mit einem Opel Insignia den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Eningen. Im Bereich der Fahrbahnverengung bei der Abschleifung zum Scheibengipfeltunnel fuhr er auf den vorausfahrenden Audi A4 eines 27-Jährigen auf, der noch vor der Verengung vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt hatte. Der Audi wurde infolge des Aufpralls auf den wiederum vorausfahrenden Audi A7 eines 33-Jährigen geschoben. Der 24-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb er unverletzt. Sowohl der Opel als auch der A4 mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27 Jahre alte Audi-Lenker vor Fahrtantritt offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille. Er sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen. (rd)

Plochingen (ES): Vor vorbeifahrendem Zug entblößt

Ein 60-Jähriger hat sich am Sonntagabend in der Filsallee vor einem vorbeifahrenden Zug entblößt. Kurz vor 18 Uhr verständigte eine Passagierin des Zugs die Polizei, nachdem sie einen Mann auf einem dortigen Parkplatz bemerkt hatte, der sich unbekleidet in Richtung einer in Richtung Stuttgart vorbeifahrenden Bahn gewandt hatte. Vor Ort trafen die alarmierten Einsatzkräfte auf den 60-Jährigen, dessen Aussehen der abgegebenen Personenbeschreibung entsprach. Dieser wurde einer Personenkontrolle unterzogen und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rd)

Nürtingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer beim Sturz von seinem Pedelec am Sonntagnachmittag erlitten. Der 74-Jährige war gegen 14.50 Uhr in der Nürtinger Robert-Mayer-Straße unterwegs und wollte mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Senior zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Schaden an seinem Pedelec beläuft sich auf etwa 500 Euro. (ms)

Filderstadt (ES): Betrunkener Pkw-Lenker verursacht schadensträchtigen Unfall

Einen Schaden in Höhe von zirka 60.000 Euro hat ein betrunkener Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen verursacht. Der 35-Jährige befuhr kurz vor vier Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse die Fabrikstraße in Bonlanden bergabwärts. Auf Höhe eines Zweiradhändlers kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Wand einer dortigen Garage und prallte gegen sechs geparkte Motorroller. Da der Unfallverursacher sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde er vom Rettungsdienst versorgt. Weiterhin war die Feuerwehr zur Unterstützung vor Ort gekommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über drei Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein aushändigen. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L389 musste ein 34 Jahre alter Autofahrer seinen Führerschein abgeben. Der Mann befuhr gegen 10.15 Uhr mit einem Mazda die Landesstraße von Bodelshausen kommend in Richtung Hemmendorf. Dabei fuhr er auf den vorausfahrenden Fiat einer 42-Jährigen auf, die den Blinker ihres Wagens gesetzt und diesen abgebremst hatte, um nach links in einen dortigen Feldweg abzubiegen. Die 42-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Auch die 38 Jahre alte Beifahrerin im Mazda wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem Mazda-Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste er daher auch seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 18.000 Euro beziffert. (rd)

Hechingen (ZAK): Einbrecher von Zeugin gestört

Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht zum Montag einen Einbrecher in das Hechinger Freibad bemerkt und durch laute Schreie verjagt. Ein bislang unbekannter Täter war gegen 1.45 Uhr über den Zaun auf das Gelände des Bads gestiegen. Im Anschluss warf er das Fenster eines Kioskes ein und entwendete aus diesem Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend wollte der Unbekannte mit Waschbetonplatten in weitere Gebäude gewaltsam eindringen. Hierbei richtete er gehörigen Lärm an, so dass die Zeugin auf ihn aufmerksam wurde. Der Einbrecher flüchtete daraufhin mit einem Fahrrad in Richtung Weiher. Der Mann ist etwa 175 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine Bluejeans. Der Täter dürfte sich verletzt haben, da Blutspuren gesichert werden konnten. Der angerichtete Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

