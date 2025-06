Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzung im Freibad, mehrere Unfälle, Wespennest mit Deo besprüht, vor Kontrolle geflüchtet

Reutlingen (ots)

Körperverletzung im Freibad

Am Samstag, gegen 17.00 Uhr, ist es im Freibad in der Hermann-Hesse-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Über Notruf wurde der Polizei zuvor eine Schlägerei zwischen Badegästen, dem Bademeister und der Security gemeldet. Am Schwimmerbecken konnten unter anderem die Security-Mitarbeiter angetroffen werden, die einen 29 Jahre alten Mann aus Reutlingen festhielten. Laut Zeugenaussagen hatten die Sicherheitsmitarbeiter den Aggressor hierbei verletzt. Letzterer zeigte sich jedoch immer noch gegenüber den anwesenden Personen, als auch der Polizei gegenüber aggressiv und musste mit Handschließen fixiert werden. Schließlich konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens und entsprechender Alkoholisierung durch die Mitarbeiter der Security und dem Bademeister des Freibades verwiesen werden sollte. Der Beschuldigte wollte den Aufforderungen nicht nachkommen, weshalb es nachfolgend zu einem Streitgespräch und weiter zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei schlug der Mann den beiden Security Mitarbeitern ins Gesicht. Der Täter, als auch dessen Begleitung, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen des Bades verwiesen. Ein Hausverbot wurde zudem ausgesprochen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Reutlingen (RT): Mehrere leicht verletzte Fahrgäste im Linienbus nach Beinahe-Unfall (Zeugenaufruf)

Am Samstag, gegen 11.45 Uhr ist es in der Gartenstraße zu einem Beinahe-Unfall zwischen einem Linienbus und einem E-Scooter gekommen. Die Lenkerin des Busses der Linie 11 befuhr die Gartenstraße in Richtung Planie, als an einem Fußgängerüberweg kurz nach der Haltestelle Gartentor, dessen Überquerung durch eine Ampel geregelt wird, ein E-Scooter-Fahrer trotz Rotlicht den Fußgängerüberweg von der Krämerstraße kommend in Fahrtrichtung Innenstadt überquerte. Die Busfahrerin konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern. Dadurch wurden mehrere Fahrgäste im Bus leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst, der mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort war, zur weiteren Behandlung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Zuvor wurden die Einsatzkräfte durch eine Vielzahl von unbeteiligten Passanten und Schaulustigen mehrfach bei ihrer Arbeit behindert und belästigt. Von dem unbekannten E-Scooter-Fahrer, der in Richtung Innenstadt davongefahren ist, liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, zwischen 15 und 20 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, trug eine dunkle Jogginghose und weiße Sneaker der Marke "Nike". Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten E-Scooter-Fahrer machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

Reutlingen (RT): Motorradfahrer gegen mehrere geparkte Fahrzeuge geprallt

Mit leichten Verletzungen musste am Samstagabend kurz nach 21.30 Uhr ein Motorradfahrer durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt werden. Der 21-Jährige befuhr mit seiner Kawasaki die Regensburger Straße und kollidierte aus bislang unbekannten Gründen mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkws. Am einem Ford Fiesta entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro und an einem Nissan in Höhe von circa 7000 Euro. Der Sachschaden am Kraftrad selbst wird auf circa 5000 Euro beziffert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist

Reutlingen (RT): Nach Vorfahrtsmissachtung vorsorglich in Klinikum verbracht

Drei Personen mussten am Sonntagmorgen kurz vor 00:30 Uhr durch den Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Klinikum verbracht werden. Nach dem derzeitigen Sachstand blieben jedoch alle unverletzt. Ein 55-Jähriger fuhr zwischen den Anschlussstellen Kusterdingen-Jettenburg und dem Industriegebiet Reutlingen-West mit seinem Pkw Opel von einem Parkplatz auf die B28 und missachtete hierbei die Vorfahrt des Verkehrs auf der Durchgangsfahrbahn. Durch die Kollision prallte ein 21-Jähriger mit seinem Pkw Skoda in die Mittelleitplanke. In der Folge prallte noch ein 34-Jähriger mit seinem Pkw Daimler-Benz in den Skoda. Der 55-jährige Opelfahrer sowie der 21-jährige Skodafahrer, als auch dessen 24-jährige Beifahrerin, wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Durchgangsfahrbahn in Richtung Reutlingen voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis 02.30 Uhr an. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 24.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Verkehrsdienst Tübingen übernommen

Pfullingen (RT): Person leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstagnacht, gegen 23.00 Uhr, teilten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße in Pfullingen über Notruf mit, dass es im Stockwerk über ihnen extrem laut sei und Gegenstände aus dem Fenster geworfen werden. Beim Eintreffen der Streife vor Ort konnten bereits diverse Haushaltsgegenstände, sowie zwei Tischplatten um das Gebäude festgestellt werden, welche zuvor aus einem Fenster geworfen worden waren. Die 33-jährige Bewohnerin, die auch unter Alkoholbeeinflussung stand, trat den Beamten sofort sehr aggressiv entgegen. Als diese versuchte sich der Befragung zu entziehen, sollte sie von einer Beamtin aufgehalten werden, woraufhin sie versuchte auf diese einzuschlagen, verfehlte sie aber. Hiernach musste sie in Gewahrsam genommen und ihr Handschließen angelegt werden. Sowohl die 33-Jährige, als auch ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Die Dame konnte später an ihren Freund übergeben werden. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Ostfildern (ES): Mit Motorroller vor Polizeikontrolle geflüchtet und gestürzt

Mehreren Anzeigen sieht sich ein 18-Jähriger entgegen, der am frühen Sonntagmorgen im Ortsteil Nellingen versucht hat, sich auf einem Roller einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt wollte gegen 01.45 Uhr in der Adlerstraße eben diesen kontrollieren. Er missachtete jedoch die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt durch das Wohngebiet fort. Beim Versuch am Ende der Adlerstraße von der Wendeplatte auf einen schmalen Fußweg einzufahren, verlor er aufgrund seiner gefahrenen Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Schürfwunden an Beinen und Händen zu. Bei ihm konnte eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Zudem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. An dem Motorroller entstand nur geringer Sachschaden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen.

Wolfschlugen (ES): Brand im Dachstuhl aufgrund Wespenbekämpfung mit Deospray

Ein 41-Jähriger Anwohner der Mozartstraße versuchte am Samstagabend gegen 18.00 Uhr in seinem Dachstuhl ein Wespennest unter einem Dachziegel mittels Deospray zu bekämpfen. Beim längeren Ansprühen entstand eine größere Hitzeentwicklung, worauf das Dämmmaterial sich entzündete. Hierbei wurde auch ein Dachfenster in Mitleidenschaft gezogen. Die verständigte Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Das Haus blieb vollständig bewohnbar. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Neuffener Straße und Schultze-Delitzsch-Straße zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Pkw gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen kreuzte ein 29 Jahre alter Mann aus Nürtingen fußläufig die Neuffener Straße von der Schulze-Delitzsch-Straße in Richtung Sudetenstraße. Hierbei rannte er nach Zeugenangaben über die für ihn rote Fußgängerampel. Ein 25 Jahre alter VW Golf Fahrer aus Nürtingen befuhr zeitgleich die Neuffener Straße in Richtung Neuffen bei für ihn grüner Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich, etwa mittig auf dem Fußgängerüberweg, erfasste dieser mit der Beifahrerseite den Fußgänger und lud ihn auf das Fahrzeug auf, bevor dieser durch den Bremsvorgang wieder vom Fahrzeug abgeworfen wurde. Der Fußgänger kam infolge dessen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am VW Golf entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 6000 Euro

Tübingen (TÜ): Verkehrsunfallflucht in mehreren Fällen

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei seiner Fahrt durch Tübingen mindestens drei Fahrzeuge beschädigt. Die zum Teil durch Unfallgeräusche auf das Geschehen aufmerksam gewordenen Zeugen meldeten ein Fahrzeug, welches bei seiner Fahrt durch den Ursrainer Ring, die Albrecht-Dürer-Straße sowie im Philosophenweg mindestens zwei geparkte Fahrzeuge unmittelbar beschädigt hatte. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch umhergeschleuderte Mülltonnen getroffen. Die Person, welche das Unfallfahrzeug lenkte, entfernte sich mit dem Pkw unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um einen BMW. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kusterdingen (TÜ): Defekte Herdplatte macht Wohnung unbewohnbar

Am Samstagabend ist es in Kusterdingen zum Brand einer glühenden Herdplatte in einer Wohnung gekommen. Gegen 21.00 Uhr wurde die Leitstelle zu einem Brand in einem Mehrparteienhauses in der Heusteigstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte eine brennende Küchenzeile, auf der sich eine Herdplatte befand, festgestellt werden. Die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand löschen. Der Rettungsdienst war mit insgesamt fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Bewohnerin wurde nicht verletzt aber die starke Rauchentwicklung machte die Wohnung zunächst unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

