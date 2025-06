Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Rauchentwicklung; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): In Freibadkiosk eingebrochen

Zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, ist in den Kiosk im Freibad eingebrochen worden. Über ein beschädigtes Fenster gelangte der Unbekannte ins Innere. Anschließend entwendete er Bargeld aus einer Kasse. Die Höhe des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. (rd)

Flughafen Stuttgart (ES): Rauchentwicklung in Terminal-Restaurant

Zu einer Rauchentwicklung in einem Restaurant im Terminal 1 sind Feuerwehr und Polizei am Montagvormittag ausgerückt. Gegen 10.10 Uhr war die Flughafenfeuerwehr alarmiert worden, nachdem im Ofen des Restaurants befindliche Speisen kurzzeitig zu brennen begonnen hatten. Ein Mitarbeiter löschte die Flammen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge sammelte sich der entstandene, heiße Qualm anschließend in den Abluftrohren, wo er Ablagerungen erhitzte, die für die Rauchentwicklung sorgten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte, kümmerte sich um die Abluftanlage und lüftete das Restaurant. Hierzu wurde das Terminal 1 in den Bereichen rund um den betroffenen Laden gesperrt. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Tretrollerfahrerin bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein sechsjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Maybachstraße erlitten. Eine 32-Jährige war gegen 10.40 Uhr mit einem Mercedes von der Max-Lang-Straße bei Grün zeigender Ampel in die Maybachstraße eingebogen. Dabei missachtete sie das Blinklicht der Fußgängerampel, über die die Sechsjährige mit einem Tretroller bei Grün die Fahrbahn überquerte. Das durch den Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand leichtverletzte Mädchen wurde von Erziehungsberechtigten ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (rd)

Hechingen (ZAK): In Café eingebrochen

In ein Café am Hechinger Obertorplatz ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Eingangstür gelangte der Einbrecher in der Zeit von 22 Uhr bis 8.40 Uhr ins Innere. Beim Durchwühlen des Mobiliars erbeutete der Unbekannte den Geldbeutel der Bedienung mit etwas Wechselgeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Hechingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell