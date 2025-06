Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeibeamte angegriffen - Pedelec gestohlen

Hemer (ots)

Ein 24-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen Polizeibeamte angegriffen. Die Polizei wurde gerufen, weil der Mann an einer Tür randalieren würde. Als die Polizeibeamten eintrafen, rannte der 24-Jährige mit geballten Fäusten auf sie zu und beschimpfte sie unter anderem als "Drecksäcke". Die Beamten konnten ihn beruhigen und ihm Handfesseln anlegen. Auf Anordnung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Die Beamten nahmen außerdem eine Anzeige auf wegen Körperverletzung. Der 24-Jährige soll seinen Bekannten geschlagen haben. Zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag wurde versucht, in einen Wohnanhänger an der Schützenstraße einzubrechen. Es entstand Sachschaden.

Aus einem Gartenhaus an der Altenaer Straße wurde zwischen Mittwoch-und Donnerstagnachmittag ein Pedelec gestohlen. Es handelt sich um mehrfarbiges Trance X E+2. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell