POL-MK: Einbrüche in Kiosk und Garage

Halver (ots) - Unbekannte Diebe waren vermutlich in der Nacht zu Donnerstag auf einem Garagenhof an der Goethestraße aktiv. Gewaltsam brachen sie in einen geparkten Opel Combo ein. Hieraus entwendeten sie mehrere Werkzeuge, darunter Messgeräte, Bohrmaschine und Staubsauger. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Halver entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

mehr