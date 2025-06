POL-MK: Kickertisch auf Schulhof beschädigt

Balve (ots) - Eine 87-jährige Frau wurde am Dienstag gegen 12 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Hönnetalstraße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, habe sie sich zu einem Regal gebückt. Dabei ließ sie zwangsläufig ihre im Einkaufswagen stehende Handtasche aus den Augen. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihre Geldbörse weg war. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in ...

