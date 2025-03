Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 28.03.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu diversen Einsätzen gerufen.

Zu einem Kraftfahrzeugbrand Groß wurde

die Hauptamtliche Wache um 11:53 Uhr in die Straße "Am Wuppermannshof "gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnte eine Rauchentwicklung in dem angegebenen Bereich gesichtet werden, woraufhin weitere Kräfte alarmiert wurden. An der Einsatzstelle brannte ein LKW einer Entsorgungsfirma . Umgehend wurden 2 Löschangriffe aufgebaut, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf das Fahrerhaus verhindert werden konnte. Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig, da der Lkw gepressten Abfall in dem Müllbehälter hatte ,welcher in Flammen stand. Zur Unterstützung für die Brandbekämpfung wurde die Sondereinsatzgruppe" Technische Rettung" der Feuerwehr Ennepetal alarmiert, welche mit einem Teleskoplader das Heck des Fahrzeuges öffnete und das Brandgut herauszog .Weiterhin wurde die Feuerwehr Wuppertal nachalarmiert ,die über ein spezielles Löschverfahren für derartige Einsätze verfügt. Im Einsatz befanden sich neben der Hauptwache die Löschgruppe Külchen und Rüggeberg sowie der Löschzug Milspe / Altenvoerde und die Berufsfeuerwehr Wuppertal. Für die 45 eingesetzten Einsatzkräfte endete der Einsatz um 16:50 Uhr. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde durch die Löschgruppe Voerde sichergestellt.

Um 13:01 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Eichendorfstraße zu einer Betriebsmittelspur alarmiert. Die 5 Einsatzkräfte, die mit einem Löschfahrzeug ausgerückt waren stumpften die ausgelaufenen Betriebsmittel ab und reinigten die Fahrbahn. Der Einsatz für die Löscheinheit Voerde endete um 13:28 Uhr.

Um 18 Uhr ging es zu einem Gasgeruch in einem Wohnhaus in dem Ortsteil Hasperbach. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Wohnhaus bereits geräumt .Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden Messungen in dem Gebäude vorgenommen welche zu keinen erhöhten Werten führten. Die Einsatzstelle wurde um 18:58 Uhr an den Besitzer übergeben. Die Feuerwehr Ennepetal war mit der Hauptwache und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort.

Weiter ging es für die Hauptamtliche Wache und die Löschgruppe Külchen um 19:53 Uhr zu einem Brandmeldealarm in das Gewerbegebiet Ölkinghausen. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den betroffenen Bereich und konnte kein Schadenfeuer ausfindig machen. Die Einsatzstelle wurde um 20:34 Uhr an den Betreiber übergeben und somit endete der Einsatz für die 18 Einsatzkräfte.

Um 20:46 Uhr ging es dann für das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Amtshilfe zu einem Einkaufzentrum an der Kölner Straße. Vor Ort sollte sich ein verletzter Fuchs befinden. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Tier eigenständig entfernt und somit endete der Einsatz nach 15 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell