FW-EN: Gasaustritt

Ennepetal (ots) - Am 20.03.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert. Am frühen Nachmittag gegen 15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKWs in Ennepetal Voerde. Nach mehreren eingegangenen Notrufen in der Kreisleitstelle Ennepe-Ruhr entsandte diese umgehend das Hilfeleistungslöschfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug ...

