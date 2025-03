Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall und Brandalarm mit paralleler Hubschrauberlandung

Ennepetal (ots)

Am 20.03.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert. Am frühen Nachmittag gegen 15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKWs in Ennepetal Voerde. Nach mehreren eingegangenen Notrufen in der Kreisleitstelle Ennepe-Ruhr entsandte diese umgehend das Hilfeleistungslöschfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug der Hauptwache Ennepetal zum Schadensereignis. Vor Ort wurde durch die Feuerwehr die Unfallstelle gesichert, der Brandschutz sichergestellt und die Fahrbahn von Betriebsstoffen gereinigt. Eine beteiligte Person wurde durch einen Rettungswagen versorgt. Der Einsatz endete nach ca. 45min. Bereits gegen 16 Uhr folgte eine weitere Alarmierung der Feuerwehr Ennepetal. In einem öffentlichen Gebäude hatte auf Grund einer Verrauchung die interne Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Kreisleitstelle Ennepe-Ruhr entsandte umgehend 2 Löschzuge der Feuerwehr Ennepetal zum Einsatzort. Vor Ort konnte schnelle Entwarnung gegeben werden. Bei der Verrauchung handelte es sich um Kochdämpfe. Noch während der laufenden Erkundungsmaßnahmen, wurde parallel ein Rettungshubschrauber für einen Rettungsdiensteinsatz in die Stadt angefordert. Hier unterstützen Kräfte der Hauptwache, sowie der freiwilligen Feuerwehr bei der Landeplatzsicherung. Beide Einsätze endeten zeitgleich gegen 17.30 Uhr.

