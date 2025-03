Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Großzügige Spende für die Kinderfeuerwehr Ennepetal - Dank an den BVB-Fanclub SüdkreisborussEN e.V.

Ennepetal, 12.03.2025 - Die Kinderfeuerwehr der Stadt Ennepetal durfte sich am heutigen Tag über eine großartige Unterstützung freuen: Der BVB-Fanclub SüdkreisborussEN e.V. überreichte eine Spende in Höhe von 421,82 Euro, um das ehrenamtliche Engagement und die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr zu stärken. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit der Bürgermeisterin Imke Heymann, der Leiterin der Kinderfeuerwehr Miriam Asbeck sowie Björn Windhövel, stellvertretender Fachbereichsleiter des Fachbereiches 5 Brandschutz, Hilfeleistung Katastrophenschutz und Rettungsdienst der Stadt Ennepetal, der stellvertretend für die Freiwillige Feuerwehr zur Stärkung des Ehrenamtes an diesem Termin teilnahm. Mit großer Dankbarkeit nahmen sie die Spende entgegen, die einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der Feuerwehr leistet. "Es ist schön zu sehen, wie sehr sich Vereine und Organisationen für unsere Gemeinschaft einsetzen", betonte Bürgermeisterin Imke Heymann. Auch Miriam Asbeck lobte die Initiative des Fanclubs: "Dieses Engagement ist ein wertvolles Zeichen der Anerkennung und wir freuen uns mit den Kindern über diese Spende." Der BVB-Fanclub SüdkreisborussEN e.V. zeigt mit dieser Spende einmal mehr, dass Fußballbegeisterung und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen können. Die Kinderfeuerwehr Ennepetal freut sich darauf, mit der Unterstützung neue Projekte realisieren zu können. Ein herzliches Dankeschön geht an den BVB-Fanclubs SüdkreisborussEN e.V., der diese Spende möglich gemacht hat!

