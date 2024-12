POL-PPRP: Betrunken im Polizeigewahrsam gelandet

Wörth (ots) - In der Zeit von Donnerstag (05.12.2024) bis Montag (09.12.2024) beschmierten Unbekannte mehrfach ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße (nahe Untere Mehlgasse) in Wörth mit Malstiften. Auf das Fenster wurden Beleidigungen in kyrillischer Schrift geschrieben. Da in dem Mehrfamilienhaus auch ukrainische Staatsangehörige wohnhaft sind, kann ein Zusammenhang zum Russland-Ukraine-Krieg nicht ...

