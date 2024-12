Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Dienstagmittag (10.12.2024, 12:08 Uhr) bei roter Ampel über einen Fußgängerweg in den Kreuzungsbereich Heinig-/Bahnhofstraße und kollidierte mit einem 74-jährigen Autofahrerin. Der Fahrradfahrer weigerte sich an der Unfallstelle zu bleiben und flüchtete. Ob er sich bei dem Unfall verletzte, ist derzeit nicht bekannt. Am Auto der 74-Jährigen entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Der Fahrradfahrer war zwischen 70 und 80 Jahre alt, trug helle Kleidung und eine helle Mütze. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

