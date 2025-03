Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze der Feuerwehr Ennepetal im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Ennepetal,17.03.2025 Gegen 10:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Küperei alarmiert. Dort waren Betriebsmittel aus einem Motorroller ausgelaufen. Die Feuerwehr streute den betroffenen Bereich mit Bindemittel ab. Ein weiterer Einsatz erfolgte gegen 18:30 Uhr an der Schemmstraße. In einer Kindereinrichtung war ein Rohrbruch gemeldet worden. Dank des schnellen Handelns vor Ort konnte die Hauptleitung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr abgeschiebert werden, sodass die Einsatzkräfte nicht weiter tätig werden mussten. Der entstandene Wasserschaden blieb durch das rasche Eingreifen gering. Das Objekt wurde anschließend an einen Verantwortlichen der Einrichtung übergeben.

