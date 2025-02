POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der B6 im Bereich Lahnhausen-Welle - Drei Personen verletzt, zwei davon schwer

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26.02.2025) kam es zu insgesamt drei Aufbrüchen von Zigarettenautomaten in der Brahmsstraße in Cuxhaven. Die bislang unbekannten Täter entwendeten im Anschluss den Inhalt und konnten unerkannt flüchten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei ...

mehr