POL-CUX: Meldung eines so genannten "Mitschnackers" in Bexhövede - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am Montag (24.02.2025) gegen 17:30 Uhr prallte ein 27-jähriger E-Scooter Fahrer aus Hemmoor auf der Hauptstraße (B73) in Hemmoor gegen einen abbiegenden Opel, der von einem 65-jährigen Mann aus Osten gefahren wurde. Zum Unfallzeitpunkt wollte der Senior aus der Mühlenstraße auf die B 73 einbiegen. Hierbei übersah er den in Richtung Hechthausen auf dem Geh-/Radweg fahrenden E-Scooter-Fahrer. ...

mehr