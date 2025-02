Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss auf der BAB27 (Foto im Anhang)

Cuxhaven

Bremerhaven/BAB27. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (26.02.2025) befuhr ein 23-jähriger Mann aus Willingen (Hessen) mit seinem PKW die BAB27 in Richtung Cuxhaven und wollte diese an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum verlassen. Hierbei kam er in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte hier mit einem Verkehrszeichen, einem Leitpfosten sowie zwei Bäumen. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle.

Er konnte im Stadtgebiet von Bremerhaven durch Einsatzkräfte angetroffen werden. Der junge Mann stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Auch seine beiden Mitfahrer, 21 und 24 Jahre alt, alle Personen blieben unverletzt, standen unter Alkoholeinfluss.

Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Am PKW entstand hoher Sachschaden, welcher auf über 20.000 Euro geschätzt wird.

