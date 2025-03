Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm in Einrichtung für Betreutes Wohnen

Ennepetal (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in der Steinnockenstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte führten vor Ort eine umfassende Erkundung durch. Dabei wurde festgestellt, dass der Alarm durch verbrannten Kunststoff auf einem Herd ausgelöst worden war. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich glücklicherweise auf die Kontrolle des betroffenen Herdes sowie auf Lüftungsmaßnahmen. Der Bewohner blieb unverletzt und konnte nach Abschluss der Maßnahmen sicher in seine Wohnung zurückkehren.

