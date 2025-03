Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze in der Nacht - Wasserschaden, Brandmeldealarm und Unterstützung in Schwelm

Ennepetal, 27.02.2025 - Die Feuerwehr Ennepetal wurde in der Nacht zu mehreren Einsätzen alarmiert. Gegen 23:15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Wasserschaden in der Voerder Straße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine verstopfte Abwasserleitung eines Waschbeckens die Ursache war. Die betroffenen Mieter wurden an eine Fachfirma verwiesen. Um 00:45 Uhr folgte ein Einsatz aufgrund eines Brandmeldealarms in einem Industriebetrieb in der Memelstraße. Nach einer umfangreichen Erkundung des Objekts konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Neben der hauptamtlichen Wache war auch die Löschgruppe Külchen in diesen Einsatz eingebunden. Um 02:30 Uhr wurde die Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal zur Unterstützung nach Schwelm angefordert. Dort kam es in einem Einkaufszentrum zu einer Verrauchung. Glücklicherweise war der Einsatz der Drehleiter vor Ort nicht erforderlich.

