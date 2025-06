Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl

Randalierer zwangseingewiesen

Balve (ots)

Eine 87-jährige Frau wurde am Dienstag gegen 12 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Hönnetalstraße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, habe sie sich zu einem Regal gebückt. Dabei ließ sie zwangsläufig ihre im Einkaufswagen stehende Handtasche aus den Augen. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihre Geldbörse weg war. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten.

Am Dienstagvormittag fiel ein barfußlaufender Mann mit einem Huskey mehrfach in der Innenstadt auf, weil er Passanten aufs Übelste und lautstark beschimpfte und beleidigte. Zuletzt schrie er an der Grundschule am Brucknerweg Erwachsene an. Eine Polizeistreife entdeckte ihn um 12.50 Uhr und fixierte ihn im Bereich des Flussbettes am Kreisverkehr Hauptstraße/ An der Kormke. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach ärztlicher Untersuchung wurde er zwangseingewiesen in eine psychiatrische Klinik. (cris)

