POL-MK: Einbruch und Diebstähle

Lüdenscheid (ots) - Am Montag, kurz nach Mitternacht, wurde eine 16-Jährige in einem Zug der DB ohne Ticket erwischt. Gegenüber dem Fahrkartenkontrolleur nannte sie die Personalien ihrer Freundin. Nun ermittelt die Polizei wegen Betrugs. Am Mittwochmorgen, zwischen 3.12 und 4 Uhr, ist ein Unbekannter in einen Friseursalon an der Staberger Straße eingebrochen. Er entwendete diverse Kosmetika, Scheren, Dyson-Fön und ...

mehr