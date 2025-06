POL-MK: Einbruch und Falschfahrerin

Altena (ots) - Zwischen dem 20. Mai und Mittwochmittag sind Unbekannte in ein Wohn- und Lagergebäude an der Rahmedestraße im Ortsteil Altroggenrahmede eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Räume. Hinweise an die Wache Altena. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

