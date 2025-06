POL-MK: Einbruch in Altroggenrahmede

Iserlohn-Letmathe (ots) - Polizeibeamte der Verkehrsunfallprävention befinden sich morgen, 13.06.2025, an der kath. Kindertagesstätte "Maria Himmelfahrt" in Iserlohn, Unterfeldstraße 2. Ab 8 Uhr findet dort eine "Dank- und Denkzettel" Aktion statt. Polizeibeamte messen die Geschwindigkeit der Autofahrer vor dem Kindergarten und halten sie anschließend an. Haben sie sich an das Tempolimit gehalten, bekommen sie von den ...

